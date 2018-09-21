Госдеп пригрозил санкциями всем работающим с фигурантами черного списка

Включение в новый черный список означает, что США могут наложить санкции на каждого, кто взаимодействует с его фигурантами, пояснили в госдепе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

США в четверг добавили в черный список 27 физических и шесть юридических лиц из России, якобы связанных с российским "оборонным и разведывательным сектором".

"Госсекретарь добавил 33 дополнительных фигуранта - фигурант является либо юридическим, либо физическим лицом - в Список обозначенных лиц (LSP) секции 231 закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA), которые являются частью или же работают от имени оборонного или разведывательного секторов России", - следует из распространенного заявления.

"Эти действия увеличили число лиц в LSP до 72. Любой, кто осознанно будет вовлечен в осуществление значительных сделок с любым из фигурантов LSP, подпадет под обязательные санкции в рамках секции 231 CAATSA", - добавили в ведомстве.