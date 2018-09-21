Число жертв схода оползня на Филиппинах возросло до 22

Число погибших в результате схода оползня в провинции Себу на Филиппинах возросло до 22 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Нага. Ранее сообщалось о 10 погибших и 8 пострадавших. Еще 64 человека числятся пропавшими без вести, на месте работают команды спасателей.

"Мы все еще надеемся, что сегодня спасут много жителей деревни", - заявил представитель правительства города Нага Гарри Каботаж в пятницу.

По данным агентства, аварийным службам удалось спасти девять человек.

Ранее глава местной полиции Родерик Гонсалес сообщил, что причиной оползня стали сильные ливни. Оползень накрыл десятки домов, под завалами оказались несколько десятков человек.