Американец отсидел в тюрьме 27 лет за преступление, которого не совершал

В США выпустили на свободу американца Валентино Диксона, который отсидел в тюрьме двадцать семь лет за преступление, которого не совершал. Об этом сообщает журнал Golfworld, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Двадцать семь лет назад Валентино просто пришел на вечеринку, где возникла драка и прозвучали выстрелы из пистолета. Как заявлял мужчина, в столкновении он участия не принимал и уехал с места инцидента. Кроме того, он даже не знал, что тогда погиб семнадцатилетний подросток.

Как рассказала изданию мать Диксона, они узнали о том, что полиция ищет ее сына, от друзей. Спустя некоторое время к ним в дом приехало много полицейских, которые арестовали мужчину.

Валентино был раньше судим за хранение наркотиков, а пистолет, из которого произвели фатальные выстрелы, также принадлежал ему. Однако свидетели не могли точно сказать, кто стрелял из пистолета. Но, тем не менее, Диксона признали виновным в преступлении и посадили в тюрьму на 39 лет.

Диксон отсидел две трети от срока, пока нашлись волонтеры, студенты юридического университета, которые заново провели расследование и опросили всех свидетелей. Они вычислили, что в тот вечер из пистолета стрелял некий Ламар Скотт, также отбывающий наказание в тюрьме за другое преступление. Во время допроса мужчина признался, что именно он застрелил подростка двадцать семь лет назад. После этого результаты расследования передали в правоохранительные органы, которые, в итоге, приняли решение выпустить Диксона на свободу.

После освобождения мужчина признался, что не планирует искать людей, которые неверно осудили его, а хочет насладиться общением с семьей и друзьями, а также развивать талант художника. За двадцать семь лет у него выросла дочь, и родились двое внуков.