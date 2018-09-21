В Китае начали антикоррупционную проверку главы энергетического управления
Главный антикоррупционный орган Компартии Китая начал внутрипартийную проверку в отношении главы государственного энергетического управления страны, заместителя руководителя государственного комитета по реформам и развитию Нура Бекри, говорится в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Заместитель руководителя государственного комитета по реформам и развитию, начальник государственного энергетического управления Нур Бекри подозревается в серьёзном нарушении партийной дисциплины. В настоящее время в его отношении начата проверка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины.
Других подробностей не приводится. Как правило, формулировка "серьёзное нарушение партийной дисциплины" в Китае используется в антикоррупционных делах.
Центральная комиссия по проверке дисциплины - один из важнейших органов компартии Китая, созданный для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в ее рядах. Комиссия проводит внутрипартийное расследование, после чего принимает решение о передаче дела в правоохранительные органы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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