Зонд NASA для изучения Солнца прислал первый снимок - ФОТО

Зонд Parker Solar Probe, который американское космическое агентствоNASA запустило 12 августа, прислал свой первый снимок. Об этом сообщается на сайте NASA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Снимок был сделан инструментом Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR), который спрятан за тепловым щитом. WISPR использует две камеры: на опубликованном изображении левый снимок снят на 58-градусном поле обзора одной из них, а правый правый - на 40-градусном.

Данная фотография является тестовым снимком и демонстрирует, как работает WISPR.