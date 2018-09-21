В парламенте Грузии представили отчет по делу об убийстве подростков

Парламентская комиссия по расследованию нашумевшего убийства 16-летнего подростка в центре Тбилиси представила отчет о своей работе законодательному органу, говорится в заявлении парламента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В ходе драки школьников в декабре 2017 года в результате множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних подростков - Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Это убийство стало одним из самых громких уголовных дел за последние годы в Грузии. Спустя полгода суд приговорил одного подростка к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство Дадунашвили, а второго - к 9 годам и 9 месяцам за попытку умышленного убийства Саралидзе.

Осталось неизвестно, кто убил Саралидзе. Отец одного из убитых подростков Заза Саралидзе уже год добивается справедливого расследования убийства сына. Он утверждает, что правительство покрывает преступников. Саралидзе начал акции протеста в мае, в результате в отставку ушел тогдашний главный прокурор Ираклий Шотадзе. МВД Грузии после массовых акций протеста приступило к повторному расследованию дела, была создана парламентская комиссия по расследованию. При этом все еще никем не установлено, кто именно убил подростков.

Короткий отчет и рекомендации депутатам представил председатель следственной комиссии Серги Капанадзе.

"Согласно отчету комиссии, необходимо начать уголовное преследование одного из фигурантов случившегося конфликта М.К., так как существует достаточно доказательств предположению того, что он участвовал в убийстве Давида Саралидзе. По словам Серги Капанадзе, комиссия выявила десять лиц - сотрудников МВД и главной прокуратуры, чья ответственность выделяется в данном деле. Комиссия выдала рекомендацию о начале против данных лиц расследования и также ставит вопрос ответственности бывшего главпрокурора Ираклия Шотадзе", - отмечается в заявлении парламента на его сайте.

Капанадзе во время выступления в законодательном органе заявил о необходимости поставить вопрос политической ответственности министра внутренних дел и министра юстиции. В заявлении парламента сказано, что депутаты из парламентского большинства не раз задавали вопрос членам следственной комиссии, смогли ли они выявить истинных убийц подростка, но конкретных ответов не получили. Капанадзе на заданные вопросы ответил, что комиссия смогла выявить конкретного фигуранта, против которого не было никаких доказательств и которого в свое время покрывали в деле о групповом убийстве Давида Саралидзе, и, второе, что установлены конкретные лица, которые совершили ряд нарушений, чтобы помешать выявлению истинных убийц.