Макгрегор пообещал «оторвать голову» Нурмагомедова за один раунд
21 сентября 2018 07:26 168
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор на пресс-конференции перед турниром UFC 229 прокомментировал свой предстоящий поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Его голова будет прыгать по октагону. Я оторву ему голову. Думаю, что хватит одного раунда. У него стеклянная челюсть. Я слышал, что в Дагестане челюсти как у куриц. Я буду готов к пяти раундам. Я прошел через все. Этот чувак просто стеклянный. Я его разобью", - сказал экс-чемпион промоушена.
Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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