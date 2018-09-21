Нурмагомедов пообещал «раздавить» Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на традиционной пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поделился ожиданиями от боя с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я просто раздавлю его. Его борьба никуда не годится, не соответствует никаким стандартам. Я просто спокойно выйду и сломаю ему лицо. А потом он сможет вернуться в бокс", - сказал россиянин.

Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.