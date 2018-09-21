Нурмагомедов пообещал «раздавить» Макгрегора
21 сентября 2018 08:02 286
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов на традиционной пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) поделился ожиданиями от боя с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я просто раздавлю его. Его борьба никуда не годится, не соответствует никаким стандартам. Я просто спокойно выйду и сломаю ему лицо. А потом он сможет вернуться в бокс", - сказал россиянин.
Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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