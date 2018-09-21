Океан вынес на берег огромное пульсирующее существо - ФОТО

В Новой Зеландии местные жители обнаружили на берегу океана неизвестное пульсирующее существо огромных размеров. Инцидент произошел в 90 километрах от города Окленд, сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам семейной пары, которая приехала на пляж с детьми, на песке лежало огромное желеобразное существо розового цвета. Оно было живым и время от времени подрагивало. По словам отца семейства, казалось, что внутри сокращаются мышцы. Он тут же предупредил детей, чтобы они не подходили.

При ближайшем рассмотрении стало ясно, что перед ними самая большая медуза в мире - волосистая цианея. Ее купол достигает двух метров в поперечнике, а щупальца вытягиваются на 20 метров.