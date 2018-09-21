Макгрегор подписал новый контракт с UFC
21 сентября 2018 08:37 233
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегорподписал новое соглашение с самым популярным промоушеном мира - Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации ESPN, контракт экс-чемпиона с организацией рассчитан на восемь поединков, включая бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Финансовые условия соглашения не разглашаются.
21 сентября Макгрегор провел совместную пресс-конференцию с Нурмагомедовым перед боем на турнире UFC 229. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию "битвы взглядов".
Бой Нурмагомедов - Макгрегор пройдет в ночь с 6 на 7 октября (по московскому времени) в Лас-Вегасе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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