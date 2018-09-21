Пять человек пострадали при стрельбе в американском городе Сиракьюс

Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате стрельбы в американском городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк, сообщил в пятницу журналистам шеф местной полиции Фрэнк Фоулер, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У нас всего пятеро пострадавших, их возраст от восьми до 35 лет", - сказал он.

Фоулер сказал, что ребенок - девочка и что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, но отказался предоставить другие детали, сославшись на то, что расследование только начинается. Трансляцию вел телеканал CNY Central.

По данным телеканала, стрельба произошла в частном доме, где вечером собрались родственники скончавшегося утром того дня 81-летнего мужчины, чтобы почтить его память.

Журналисты, задававшие вопросы, упомянули, что этот дом имеет репутацию места, связанного с одной из бандитских группировок, однако полицейский не стал это комментировать. Он также не стал отвечать на просьбу прокомментировать сообщения очевидцев о двух или трех стрелявших, которых видели рядом с домом.