Стрельба штате Нью-Йорк, семь пострадавших

По меньшей мере семь человек, включая ребенка, пострадали в результате стрельбы в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, стрельба началась в четверг в 21:00 по местному времени (4:00 по мск) в одном из частных домов, где семья собралась почтить память своего умершего родственника. Отмечается, что всего было произведено десять выстрелов. Другие детали происшествия не приводятся.

Ранее в четверг телеканал CBS сообщил, что в результате инцидента со стрельбой в окрестностях города Абердин в штате Мэриленд погибли четыре человека, трое получили ранения. Стрельбу устроила 26-летняя сотрудница склада аптечной сети Rite Aid, которая позднее скончалась в больнице.