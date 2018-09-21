Италия предложила новую меру для стран ЕС, которые не принимают мигрантов

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отсутствии прогресса по теме миграции по итогам неформального саммита лидеров Евросоюза в австрийском Зальцбурге, но объявил о возможности ввести компенсации со стороны государств, не принимающих у себя мигрантов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Когда мы говорили об иммиграции, мы обсудили перспективы внедрения в жизнь итогов июньского саммита. (канцлер ФРГ Ангела) Меркель имеет в виду, что шагов вперед по созданию единого механизма по управлению (миграцией) сделано не было. Случай с кораблем Diciotti превращает нас всех в проигравшую сторону, потому что если Европа хочет получить политику в сфере миграции, это означает, что она должна выработать и наладить подходящую стратегию. До сих пор дела не шли хорошо. Должен быть пересмотрен регламент Дублинского соглашения и как можно скорее исполняться принцип механизмов солидарности", - заявил Конте на пресс-конференции по итогам саммита.

По его словам, вероятная схема, согласно которой страны, не принимающие участия в перераспределении мигрантов, могут переводить вместо этого средства, "немного истощает ту перспективу, над которой мы работаем".

"Если мы когда-нибудь столкнемся с этим для нескольких стран, а для многих стран это было бы неприемлемо, мы должны будем подумать о стимулирующих с финансовой точки механизмах... Это не солидарность, которую мы хотим. Солидарность - это общий механизм распределения, совместные усилия, начиная с операции по спасению на море", - сказал премьер.

Ранее в четверг Конте допустил возможность выплат компенсаций со стороны стран, не участвующих в распределении мигрантов. Впоследствии его заявление об "остаточной вероятности" правительственный дворец Киджи интерпретировал как перспективу ввести финансирование приема и размещения мигрантов для более широкого участия в общеевропейском механизме.