Умер президент Вьетнама
21 сентября 2018 09:16 230
Скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на государственные СМИ.
Он умер в больнице в 10:05 по местному времени. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, передает новостное агентство Вьетнама (VNA).
Чан Дай Куанг родился в 12 октября 1956 в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. В начале своей карьеры он служил в МВД, затем перешел работать в Министерство общественной безопасности, которое позднее возглавил. В 2016 году он стал президентом страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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