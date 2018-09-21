В России грузовой поезд сошел с рельсов
21 сентября 2018 09:19 112
В Иркутской области 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Также уточняется, что инцидент произошел на перегоне "Слюдянка-2 - Ангасолка". Отмечается, что грузовой поезд направлялся в сторону Иркутска с различным грузом.
"На место происшествия со станции "Слюдянка-2" направлен восстановительный поезд с бригадой специалистов", - говорится на сайте ведомства.
В МЧС добавили, что к месту, где произошел сход вагонов с путей, едут оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по региону.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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