В Греции бушует лихорадка: сотни зараженных, около 30 жертв

В Греции уже 27 человек скончались от лихорадки Западного Нила, ею заразились в общей сложности 234 человека. Об этом сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Среди заболевших у 183 человек отмечены нарушения центральной нервной системы. За месяц число жертв выросло в 2,5 раза. По данным на 23 августа, было 11 погибших и 107 случаев заболевания.

Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010-2014 годах от лихорадки Западного Нила в Греции скончались около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших от лихорадки Западного Нила. Помимо Греции, лихорадка Западного Нила выявлена еще в восьми странах Европы.

Лихорадка переносится комарами. Вспышка заболевания в этом году связана с высокими температурами и осадками в начале лета. Заболевание отмечено во многих муниципалитетах, в том числе в Аттике и Центральной Македонии.

KEELPNO предлагает использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров: москитные сетки в районах с большой численностью комаров, инсектициды, рубашки с длинным рукавом и брюки, не допускать стоячей воды на участках возле дома.

Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.

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