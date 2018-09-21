В Калифорнии запретили пластиковые трубочки

Указ об отказе от пластиковых трубочек для напитков подписал губернатор американского штата Калифорния Джерри Браун. Об этом сообщает NBC Los Angeles, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Указ не запрещает одномоментно использовать трубочки, пока это касается официантов - они будут приносить посетителям напитки с пластиковыми трубочками только по запросу клиентов.

Ранее калифорнийский город Сан-Франциско и Сиэтл в штате Вашингтон полностью отказались от пластиковых трубочек. Власти надеются, что данная мера поможет снизить объёмы потребления пластика ради уменьшения океанических загрязнений. По подсчётам Службы национальных парков США, каждый день американцы используют около 500 миллионов соломинок.

Отметим, что от трубочек собирается отказаться "Макдоналдс", нововведение с бумажными трубочками тестируют в Великобритании. Кофейная сеть "Старбакс" заменит трубочки на специальные крышки для стаканов.

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