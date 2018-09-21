Тяжелое ДТП в Афганистане, много погибших
21 сентября 2018 10:40 147
По меньшей мере 15 человек погибли и более 30 получили ранения в результате ДТП на западе Афганистана. Об этом сообщает агентство Пажвак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Пятнадцать человек погибли и еще 33 получили ранения в результате ДТП в провинции Фарах", - сообщило агентство в Twitter.
Телеканал 1TV со ссылкой на очевидцев сообщает о многочисленных жертвах и пострадавших в результате ДТП с автобусом в районе Балаблук.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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