Турция стягивает военную технику к границе с Сирией
Турция направляет дополнительную военную технику на границу с Сирией, в турецкую провинцию Килис. Об этом пишут в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что стягивание военной техники в провинцию Килис началось в пятницу утром.
Согласно данным СМИ, на границу с Сирией были переброшены танки и бронетранспортёры.
Отметим, что, начиная с 4 сентября, Турция приступила к переброске военной техники на границу с Сирией в граничащую с сирийским городом Идлиб турецкую провинцию Хатай.
Сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция выступает за политическое решение сирийского конфликта и, в частности, кризиса в сирийском Идлибе.
Глава МИД отметил, что для разрешения кризиса в Идлибе в настоящее время Турция работает совместно с Россией и Ираном.
"Бомбардировка Идлиба, которая может привести к гуманитарному кризису, неприемлема", - сказал Чавушоглу.
Отметим, что 7 сентября президенты Турции, Ирана и России провели трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсуждалась ситуация в сирийском Идлибе.
Идлиб является одной из зон деэскалации в контексте астанинского формата. В этом городе находится порядка трех миллионов гражданских лиц.
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