Двое мужчин расстреляли соседа из дробовика из-за матраца - ВИДЕО

В США отец и сын застрелили соседа, с которым долго спорили о правилах выкидывания мусора на улице, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видео инцидента со стрельбой появилось в Сети. Убийство произошло 1 сентября.

Полиция арестовала 67-летнего Джона Миллера и 31-летнего Майкла Миллера, им было предъявлено обвинение в убийстве Аарона Говарда.

По данным полиции, между соседями существовала давняя вражда из-за мусорных ящиков. В роковой день соседи опять стали спорить, можно ли было выкинуть в мусорный ящик матрац.

Двое мужчин топлес с оружием вели спор на повышенных тонах, держа в руке пистолет и ружье. Их оппонент был безоружен, однако угрожал двум вооруженным мужчинам смертью.

Мужчины обменялись угрозами, а через две минуты внезапно началась стрельба, передает WP.

Сообщается, что убитый погиб на глазах у своего брата и жены, которая вела съемку на телефон.

В теле убитого насчитали два пулевых ранения, он скончался в больнице.

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