Перуанец по имени Ленин захотел помешать Гитлеру стать мэром

В Перу на пост мэра города Юнгар баллотируется кандидат по имени Гитлер Альба Санчес. Это вызвало возмущение со стороны его соотечественника Ленина Владимира Родригеса Вальверде. Об этом сообщает перуанское радио RPP, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Родригес Вальверде обратился в избирательные органы с требованием отказать Гитлеру в регистрации на должность мэра.

Политик заявил, что не знает о существовании этого человека и считает, что Ленина Владимира Родригеса Вальверде используют противники, продвигающие другого кандидата.

Гитлер Альба Санчес представляет правую партию "Мы - Перу". В 2011-2014 годах он уже занимал пост мэра Юнгара от центристской партии "Возможности Перу".

"Я хороший Гитлер", - сказал Альба Санчес.

Кандидат признался, что ранее неоднократно сталкивался с дискриминацией из-за своего имени и собирался его поменять. Однако впоследствии он передумал, чтобы не обидеть отца.

"Конечно, мой папа назвал меня так, потому что имя звучало экзотически. Он не знал историю Гитлера", - добавил политик.

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