Избранный президент Мексики пообещал повесить гамак в президентском дворце

Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор завил, что после переезда в президентский дворец намерен повесить в нем гамак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Обрадор уже заявлял, что откажется от президентской резиденции "Сосны" в престижном районе Мехико, а жить планирует в самом Национальном дворце на центральной площади Сокало.

"Я не буду закрывать дворец, нет! Мне нужно немного места, всего лишь чтобы поставить складную кровать и натянуть гамак", - заявил Обрадор журналистам в четверг.

По его словам, переезд во дворец состоится сразу после того, как его сын окончит начальную школу. В должность Обрадор вступает 1 декабря.

Обрадор уже говорил об отказе от специального президентского самолета и намерении пользоваться при полетах только обычными рейсами. Резиденцию "Сосны" он намерен превратить в музей и интегрировать в парк Чапультепек мексиканской столицы для всеобщего пользования.

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