В Индии боевики похитили и убили троих полицейских

Боевики похитили и убили троих полицейских в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTVсо ссылкой на представителей МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили источники телеканала, в пятницу утром боевики ворвались в дома четырех полицейских в округе Шопиан и похитили их. Через несколько часов были найдены тела трех сотрудников сил правопорядка, четвертого удалось освободить.

Местные чиновники предполагают, что атака боевиков стала ответом на действия властей. "Террористы находятся под давлением, так как они не могут осуществить что-то большее. Политика протестов и закидывание камнями сошли на нет. Поэтому, думаю, что они вымещают свое разочарование, атакуя полицейских в их домах", - приводит телеканал слова представителя МВД.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.

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