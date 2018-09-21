Китай назвал санкции США грубым нарушением международных принципов
Санкции США, введённые в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией, являются грубым нарушением основным принципов международных отношений. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее минфин США сообщил, что ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу.
"Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", - заявил на брифинге Гэн Шуан, комментируя американские санкции.
Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, Центральный военный совет попал под вторичные санкции США из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, уже находящимся в "Списке обозначенных лиц", за покупку десяти военных самолетов "Сухой" в декабре 2017 года, а также зенитных ракетных комплексов С-400 в январе 2018 года.
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