В Москве ликвидировали движение "СтопХам"

Мосгорсуд по требованию Министерства юстиции ликвидировал движение "СтопХам". Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, передает Day.Az.

Теперь организацию исключат из Единого государственного реестра юридических лиц.

Сообщается, что решение подлежит обжалованию в течение месяца.

"СтопХам" создали в 2010 году. Активисты движения боролись с хамством на дорогах и несоблюдением правил дорожного движения. Они наклеивают на машины, припаркованные с нарушением правил, специальные стикеры и снимают на видео реакцию водителей. Одним из нашумевших эпизодов деятельности организации стала потасовка активиста движения с олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

Еще в марте 2016 году Мосгорсуд ликвидировал движение, однако через полгода Верховный суд отменил это решение.

Это уже второе решение о ликвидации "СтопХама": первое Мосгорсуд принял еще в 2016 году, но его отменил Верховный суд РФ. Позже Минюст предпринял повторную попытку ликвидировать организацию, но отозвал иск, когда получил финансовые отчеты и другие сведения о деятельности организации.

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