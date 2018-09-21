Меркель пренебрегла приветствием Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель прошла мимо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда они пересеклись на полях неформального саммита Евросюза. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эпизод, показавший, как пишет издание, пренебрежительное отношение Меркель к Мэй, произошел в накануне в Зальцбурге.

По данным издания, немецкий канцлер подошла к группе политиков, среди которых была и британский премьер. Мэй улыбнулась и подалась вперед к немецкому канцлеру, однако та проигнорировала ее жест и направилась к президенту Литвы Дале Грибаускайте.

На встрече главы государств и правительств стран-участниц обсуждали проблемы миграции, Brexit и внутренней безопасности.

Отношения между Меркель и Мэй никогда нельзя было назвать теплыми. Политологи не раз отмечали, что женщины здороваются друг с другом "сквозь зубы". В первую очередь, это связано с темой Brexit, считают эксперты.

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