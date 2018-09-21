Личные почтовые аккаунты американских сенаторов в Gmail подвергались атакам хакеров
Личные аккаунты американских сенаторов и сотрудников Сената Конгресса США в почтовом сервисе Gmail подвергались атакам со стороны зарубежных хакеров. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя компании Google, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным телеканала, в среду сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден направил письмо руководству Сената, согласно которому о кибератаках законодателей предупредила "по крайней мере одна крупная технологическая компания".
Google подтвердила, что речь шла именно о ней, однако отказалась сообщать, кто именно стал целью хакеров. Как информировал CNN источник, атакам подвергались как представители демократов, так и республиканцев.
Компания также не стала сообщать, когда именно были зафиксированы попытки взломов аккаунтов, а также оказались ли они успешными.
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал и утвердил новую стратегию Соединенных Штатов в области кибербезопасности, в которой внимание уделяется ответным шагам на якобы имеющие место действия в данной сфере России, Китая, Ирана и КНДР, а также дается санкция на американские кибероперации наступательного характера.
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