В Стамбуле женщина-водитель избила цепью водителя-мужчину, не уступившего ей дорогу - ВИДЕО

В турецких соцсетях распространилось резонансное видео, на котором женщина-водитель избивает цепью водителя-мужчину, который не уступил ей дорогу.

Как сообщает Haberler, инцидент, произошедший на одной из улиц стамбульского района Эсеньюрт, попал на камеры видеонаблюдения, передает Day.Az.

Водители двух машин не захотели уступить друг другу дорогу. В результате женщина, управлявшая одной из них, вместе со своей подругой вышла из автомобиля и начала спорить с мужчиной, который находился за рулем другой машины.

Вскоре ругань переросла в драку, в ходе которой женщина начала бить мужчину подвернувшейся под руку цепью. Пока шокированные прохожие наблюдали эту сцену, женщина с подругой спокойно сели в машину и уехали.

Распространившееся в сети видео стало предметом для шуток пользователей соцсетей, предположивших, что тот мужчина наверняка сильно пожалел о том, что связался с женщиной за рулем.

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