В Нью-Йорке пройдут переговоры по Сирии - ДАТА

21 сентября 2018 15:38

Инициированные ЕС переговоры высокого уровня по Сирии "на полях" Генассамблеи ООН запланированы на среду 26 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию, передает Day.Az.

В конце августа глава дипломатии ЕС Федерика Могерини анонсировала на фоне ситуации вокруг Идлиба проведение "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке международных консультаций по сирийскому кризису.

"ЕС проведет 26 сентября пятое мероприятие высокого уровня по сирийскому кризису под председательством Могерини и еврокомиссара Кристоса Стилианидеса, подтверждая поддержку ЕС и международного сообщества политическому урегулированию сирийского конфликта и удовлетворению гуманитарных потребностей", - говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

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