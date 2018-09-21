Лавров оценил российско-турецкие договоренности по Идлибу

21 сентября 2018 15:50

Договоренность о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, которой достигли Россия и Турция, является промежуточным шагом. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается российско-турецкой договоренности по Идлибу, то она направлена, прежде всего, на искоренение террористической угрозы. Это, безусловно, промежуточный шаг, потому что создается всего лишь демилитаризованная зона", - сказал Лавров.

По его словам, это необходимый шаг, так как он позволит предотвратить продолжающиеся случаи обстрелов из зоны деэскалации в Идлибе по позициям сирийских войск и российской военной базе в Хмеймиме.

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