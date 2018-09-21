Японцы потеряли связь с севшими на астероид аппаратами

Японская космическая станция "Хаябуса-2" в настоящее время потеряла связь с контейнером MINERVA-II1, в котором находятся два спускаемых на астероид Рюгу аппарата, отделившиеся ранее. Об этом говорится в твитере миссии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Связь с MINERVA-II1 в настоящее время прекратилась. Возможно, это связано с вращением вокруг Рюгу, и MINERVA-II1 находится на обратной стороне астероида. Сейчас мы работаем над тем, чтобы подтвердить получение снимков, подтверждающих приземление MINERVA-II1", - говорится в сообщении.

Японский космический зонд "Хаябуса-2" в июне этого года достиг астероида Рюгу и впервые сделал его снимки с расстояния 40 км. Утром в пятницу он приблизился к астероиду на 55 метров и выпустил к его поверхности контейнер MINERVA-II1 с двумя роботами-прыгунами, которые будут изучать его самостоятельно.

В будущем на поверхность астероида отправится более тяжелый аппарат MASCON, а также будет проведен эксперимент по созданию ударного кратера и забора вылетевшего вещества. Возвращение на Землю взятых проб планируется на 2021 год.

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