Женщина впервые стала телеведущей на госканале в Саудовской Аравии

Женщина впервые стала телеведущей главной новостной передачи на государственном телеканале в Саудовской Аравии, передает британский таблоид Daily Mail.

Журналистка Аль-Дахил будет вести передачу вместе с коллегой-мужчиной, говорится в материале. Ранее она работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала "Аль-Араб", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, правительство Саудовской Аравии уже позволяет женщинам водить машину, посещать футбольные матчи и работать в профессиях, которые когда-то были под запретом в рамках традиционных гендерных ролей в королевском государстве.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман стремится к тому, чтобы к концу следующего десятилетия женщины составляли почти треть рабочей силы, говорится в материале. В настоящее время женщины составляют 22% рабочей силы.