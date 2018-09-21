В Турции ликвидировали почти 60 террористов

В результате антитеррористических операций, проведенных силами безопасности Турции в провинциях Ширнак, Сиирт, Диярбакыр, Агры и на севере Ирака с 14 по 20 сентября, нейтрализовано 56 террористов. Об этом, как передают турецкие СМИ, сообщает Генштаб ВС Турции.

Кроме того, силы безопасности Турции в ходе операций против контрабандистов и наркоторговцев изъяли 41,94 тысячи пачек сигарет, 669 тысяч кустов конопли и 725 килограммов наркотических веществ.

Число террористов, нейтрализованных с начала операции "Оливковая ветвь", достигло 4573. В ходе боев с террористами с начала операции погибли 54 и ранения получил 241 военнослужащий турецкой армии.

Отметим, что конфликт Турции с террористической организацией РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.