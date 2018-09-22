Белый дом решил проверить Google и Facebook

22 сентября 2018 09:39

В Белом доме подготовили президентский указ, который обяжет антимонопольные ведомства и правоохранительные органы провести проверку в отношении Google, Facebook и других технологических компаний. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант документа.

Указ обяжет ведомства "тщательно проверить, нарушали ли какие-либо онлайн-платформы антимонопольное законодательство". Кроме того, государственные ведомства должны будут предложить шаги, направленные на защиту конкуренции среди "онлайн-платформ" и устранение предвзятого подхода. 

Агентство отмечает, что конкретные компании в указе не названы. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Google и соцсети за предвзятость.

"Посмотрите на Google, Facebook, Twitter и других гигантов в сфере социальных медиа. Я ясно заявил, что мы как страна не можем смиряться с политической цензурой, черными списками и подтасовкой поисковых результатов", - говорил Трамп в конце августа.

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