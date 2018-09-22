Охрана Макгрегора не может справиться с бойцом перед его боем с Нурмагомедовым - ВИДЕО

Огромная толпа фанатов спортсмена собралась поприветствовать его на выходе с пресс-конференции, и обрадованный боец решил почти с каждым поздороваться за руку.

Видео: mcgregorboom, Instagram, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор пребывает в прекрасном настроении перед боем со своим российским соперником Хабибом Нурмагомедовым. Сегодня в Лас-Вегасе прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему "поединку века".

По ее окончании на выходе из здания собралась огромная толпа поклонников Макгрегора, чтобы поприветствовать своего кумира. Видеозапись этого момента появилась на странице поклонников бойца в Instagram. Из ролика видно, что многочисленная команда охраны не успевала за своим подопечным, который неожиданно бросился вдоль ограждения и, под восторженные крики фанатов, побежал практически с каждым из них поздороваться за руку. Когда боец немного успокоился, секьюрити направили его к автомобилю, который уже ожидал Макгрегора.

В комментариях к ролику российские пользователи соцсети не оценили поведения бойца.

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