Вооруженные люди атаковали военный конвой в Иране - ВИДЕО
Неизвестные вооружённые люди открыли огонь по военному конвою во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана. Об этом сообщает иранское новостное агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Неизвестные открыли огонь из парка, находившегося возле места проведения парада. В результате стрельбы несколько иранских солдат были убиты и получили ранения. Среди убитых есть и гражданские лица.
Согласно информации, один из стрелков был убит. Остальные пока на свободе. Пострадавших в результате перестрелки доставляют в госпитали.
Иранские ВС проводят военные парады по всей стране по случаю "Недели святой обороны" - серии мероприятий по увековечению победы ИРИ в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.
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