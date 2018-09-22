Братья-пехлеваны из Губы сорвали овации на фестивале в Колумбии - ВИДЕО

22 сентября 2018 13:01

Пехлеваны из Губы братья Лачин и Гусейн Абдулгусейновы выступили на Международном фестивале юмора в Колумбии. Артистам удалось поразить колумбийских зрителей необычным номером - их выступление встретили овациями, сообщает Sputnik Азербайджан.

Фестиваль в столице Колумбии Боготе стартовал 19 сентября, Абдулгусейновы участвовали в нем в качестве специально приглашенных гостей. Выступление пехлеванов будет транслироваться на самом знаменитом телеканале страны - Caracol Televisión.

Ранее Лачин и Гусейн с успехом принимали участие в проектах, осуществляемых на телевизионных каналах в США, Украине, России, Италии, Турции и Грузии.

Братья Абдулгусейновы родом из Губы. Они пошли по стопам своего отца, который был в свое время известным пехлеваном. Братья уже многие годы принимают участие в такого рода проектах. Они также воспитывают будущих пехлеванов у себя в районе.

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Qubalı qardaşlar bu dəfə Kolumbiyada

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