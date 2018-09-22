Сильный пожар в Германии, есть пострадавшие

22 сентября 2018 12:10

Одиннадцать человек, включая пятерых детей, пострадали в результате пожара в немецком городе Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщила в субботу пожарная служба города, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Огонь вспыхнул в многоквартирном жилом доме в пятницу вечером. Четыре человека госпитализированы. Всего пожарные эвакуировали из здания 16 человек.

Причины возгорания пока установить не удалось, ведется следствие.

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