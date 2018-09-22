В Турции перевернулся автобус со школьниками, есть погибший и пострадавшие

В районе Кёрфез турецкой провинции Коджаэли перевернулся микроавтобус с учащимися средней школы и лицея, в результате один человек погиб, 18 человек получили травмы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, на участке Ширинйалы Анатолийской автодороги водитель потерял управление, в результате чего машина перевернулась, передает Day.Az.

На место происшествия привлечены спасатели, полиция и скорая медицинская помощь.

Школьники направлялись из Аксарая для участия в TEKNOFEST (Технологический фестиваль) в Стамбуле. Мероприятие началось 20 сентября и продлится до 23 сентября.