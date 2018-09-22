В США назвали Россию и Китай угрозой американским силам в космосе
Институт стратегических исследований при Военном университете США в Пенсильвании подготовил доклад о потенциальных угрозах Соединенным Штатам в космосе. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст документа, передает Day.Az.
Согласно докладу, главную угрозу для сил США в космосе представляют Россия и Китай. Его авторы утверждают, что Москва и Пекин стремятся интегрировать военно-космическую деятельность в свои комбинированные военные операции.
"Оба этих государства утверждают, что развитие их военного потенциала и создание мощной высокотехнологичной и интегрированной системы обороны необходимо для нейтрализации растущей угрозы со стороны США и их союзников", - говорится в документе.
В докладе подчеркивается, что Россия и Китай являются основными соперниками Соединенных Штатов, так как намерены добиваться военного превосходства в космосе.
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