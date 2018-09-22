"ИГ" взяло ответственность за теракт на параде в Иране

22 сентября 2018 16:21

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт на военном параде в Иране, передает Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq.

При этом подчеркивается, что организация не предоставила доказательств.

Террористическая атака на участников военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана была совершена утром в субботу, 22 сентября. Жертвами теракта, по последним данным, стали 24 человека, более 50 получили ранения.

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