В Индии автобус упал в ущелье, есть жертвы
22 сентября 2018 17:05 167
По меньшей мере 13 человек погибли, еще 3 пострадали в результате падения автобуса в ущелье на севере Индии, сообщает агентство IANS со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в субботу в 65 км от столицы индийского штата Химачал-Прадеш. Отмечается, что десять человек погибли на месте происшествия. Среди погибших был семилетний ребенок.
По информации газеты Hindustan Times, трое пострадавших, включая одного ребенка, были госпитализированы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!