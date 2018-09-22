В Индии автобус упал в ущелье, есть жертвы

22 сентября 2018 17:05

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 3 пострадали в результате падения автобуса в ущелье на севере Индии, сообщает агентство IANS со ссылкой на местную полицию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в субботу в 65 км от столицы индийского штата Химачал-Прадеш. Отмечается, что десять человек погибли на месте происшествия. Среди погибших был семилетний ребенок.

По информации газеты Hindustan Times, трое пострадавших, включая одного ребенка, были госпитализированы.

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