В Канаде десятки человек пострадали в результате торнадо

Не менее 30 человек пострадали в результате обрушившегося на юго-восток Канады торнадо, около 150 тысяч домов отрезаны от электроснабжения, сообщают канадские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала CTV News, торнадо прокатился по территории между городами Оттава и Гатино в пятницу. По предварительным оценкам, скорость ветра превышала 200 километров в час.

По словам начальника экстренной службы Оттавы Энтони ди Монте, в результате разгула стихии пострадали 30 человек, в том числе пятеро получили серьезные травмы.

Около 150 тысяч домов и предприятий остались без электричества.