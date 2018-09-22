На Бали могут измениться правила посещения храмов

Власти острова Бали планируют ввести новые правила посещения храмовых комплексов для туристов, сообщает The Guardian.

Они недовольны иностранцами, которые в последнее время приезжают на остров. Во время экскурсий отдыхающие заходят в индуистские храмовые комплексы в купальниках, залезают на священные сооружения, чтобы сфотографироваться, объяснил замгубернатора Бали Tjokorda Oka Artha Sukawati, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Поэтому правительство изменит правила посещений религиозных святынь туристами. Осматривать достопримечательности они смогут только в сопровождении гида или экскурсовода. "Это попытка правительства сохранить храмы", - отметил чиновник.