Стас Михайлов отменил концерты в Дагестане и Чечне

Певец Стас Михайлов отменил запланированные на на 23 и 28 сентября концерты в Грозном и Махачкале, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил РЕН ТВ директор певца Табриз Шахиди, мероприятия перенесены на более поздний срок.

Причиной переноса, по словам Шахиди, стало неисполнение организаторами взятых на себя обязательств. При этом он подчеркнул, что артист обязательно выступит для своих поклонников в Дагестане и Чечне. Шахиди также принес извинения всем, кто уже купил билеты.

О сроках выступления директор певца пообещал сообщить позже.

Ранее артист лейбла Black Star Егор Крид отменил выступления в Махачкале из-за поступавших в его адрес угроз.