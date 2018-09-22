Автобус со школьниками перевернулся в Турции

В провинции Коджаэли, расположенной на северо-западе Турции, произошло крупное ДТП с автобусом, который перевозил школьников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что автобус перевозил школьников из города Аксарай в Стамбул, где они должны были посмотреть авиашоу. Во время движения по трассе автобус съехал с нее и перевернулся. В результате произошедшего пострадали 17 человек и двое погибли - преподаватель и один из учащихся.

Пострадавшие в результате ДТП были доставлены в больницы. Сотрудники правоохранительных органов приступили к расследованию произошедшего. По предварительным данным, причиной аварии стала лопнувшая шина автобуса.