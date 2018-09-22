Лучший игрок ЧМ-2018 получил восемь месяцев тюрьмы в Испании

Полузащитник мадридского "Реал" Лука Модрич сознался в уклонении от уплаты налогов в Испании. Как пишет газета El Mundo, за это ему назначен условный срок в восемь месяцев и штраф в 1,4 млн евро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Следствие установило, что хорватский спортсмен утаил от минфина Испании 291 тысячу евро доходов за имиджевые права, которые он получил в 2013 году, и 580 тысяч евро в 2014 году.

Общая сумма штрафа за эти правонарушения составила 1,4 млн, причем 1 млн Модрич выплатил еще в начале судебного разбирательства. Согласно нормам страны, уголовный срок менее двух лет за уклонение от уплаты налогов считается условным.