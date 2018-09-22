В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Кирк"

Тропический шторм, получивший имя "Кирк", сформировался в восточной части Атлантического океана и двигается на запад со скоростью 22 километра в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (National Hurricane Center), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным синоптиков, максимальная скорость ветра при шторме достигала 64 километров в час. Специалисты пока не прогнозируют, приблизится ли шторм к берегам Северной или Южной Америки.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.