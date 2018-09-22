Китай отменил участие в совместных мероприятиях с США

Китай отзывает своих представителей в ряде совместных с США мероприятий из-за санкций Вашингтона за сотрудничество с Россией, сообщает Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее МИД Китая вызвал американского посла Гэри Локка и сделал главе дипмиссии резкое представление из-за ограничительных мер за покупки российского вооружения. Помимо этого, в Центральный военный совет вызвали военного атташе при посольстве США и выразили протест.

В частности, Пекин отменил визит главы ВМС Китая в США, в ходе которого он должен был принять участие в симпозиуме по поддержанию международной безопасности на море. Помимо этого, китайские власти решили отказаться от второй встречи представителей штабов двух государств, которая должна была пройти в Пекине 25-27 сентября.

При этом китайская сторона вновь потребовала от США немедленно отменить введенные ограничительные меры.

В четверг Вашингтон ввел санкции в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центарльного военного совета Китая и главы ведомства Ли Шанфу. Совет командует вооруженными силами страны, а возглавляет его непосредственно Си Цзиньпин.

В Белом доме объяснили, что ограничительные меры вводятся из-за сотрудничества с "Рособоронэкспортом". В частности, из-за закупок Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

В Пекине призвали США отменить ограничения. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что в противном случае Вашингтону придется самому нести ответственность за последствия. При этом китайские власти многократно называли сотрудничество с Россией в военно-технической сфере суверенным правом Пекина.