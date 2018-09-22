На месте крушения парома в Танзании нашли одного выжившего спустя два дня

22 сентября 2018 21:31

Сотрудники экстренных служб сообщили об обнаружении одного выжившего на месте крушения парома на озере Виктория на севере Таназании, сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что найденного мужчину зовут Альфонсо Чарахани, он работает инженером. По предварительным данным, ему удалось выжить благодаря полости с воздухом, которая образовалась под перевернувшимся судном. Мужчина заперся в маленькой комнате внутри корабля, откуда был извлечен водолазами.

Отмечается, что спасенный мужчина находится в тяжелом состоянии.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az